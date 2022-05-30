الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر من مُتجري المخدرات في محافظة أسيوط، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة -مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط- بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، سبق إتهامه في 13 قضية “قتل، مخدرات، سلاح، سرقة”، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا “سرقة سيارة، إتجار مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه”، ومحكوم عليه في 8 قضايا جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه أثناء استقلال مركبة “توك توك” قيادة شخص وبرفقته سيدة وحارسه الشخصي -مقيمان بدائرة قسم ثان أسيوط.

وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وإصابة السيدة بعيار ناري، “تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج”، وأمكن ضبط حارس العنصر.

وعثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الشابو “بقصد الإتجار”.

كما عُثر بجوار جثة العنصر على بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو، والتحفظ على مركبة “توك توك” وقائدها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.