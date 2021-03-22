الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق نار في بورسعيد (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة، عند اختبائه في محافظة بورسعيد ومحاولة القبض عليه.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها إختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر “فرض سيطرة”) وسبق اتهامه في 15 قضية بين “سرقة بالإكراه، وسلاح، مخدرات، خطف” والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي “مقتل شرطي وإصابة آخر، سرقة بالإكراه”، في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات، وتوجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى، وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن “بور سعيد، الدقهلية” لاستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور، تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بداخل الشقة على بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات النارية، فرد محلي، لفافة لنبات البانجو المخدر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.