سيـــاســة

الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق نار في بورسعيد (صور)

محكوم عليه في 15 قضية.
أماني عوض 5:03 م, الأثنين, 22 مارس 21 5:03 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة، عند اختبائه في محافظة بورسعيد ومحاولة القبض عليه.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها إختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر “فرض سيطرة”) وسبق اتهامه في 15 قضية بين “سرقة بالإكراه، وسلاح، مخدرات، خطف” والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي “مقتل شرطي وإصابة آخر، سرقة بالإكراه”، في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد.

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وعقب تقنين الإجراءات، وتوجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى، وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن “بور سعيد، الدقهلية” لاستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور، تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بداخل الشقة على بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات النارية، فرد محلي، لفافة لنبات البانجو المخدر.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف ورصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة، من متجري المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية، بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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