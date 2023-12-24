الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية في قنا

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة في محافظة قنا، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، قد تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -له معلومات جنائية- وسبق اتهامه في قضيتي سلاح، مخدرات من متجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قفط.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و5 فوارغ، 35 كيسًا من مخدر الشابو، 30 كيسًا من نبات البانجو المخدر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.