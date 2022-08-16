الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية في القليوبية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة القليوبية، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا “سرقة، مخدرات” -مقيم بمحافظة القليوبية- بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، واتخاذها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمخدرات.

وأمكن استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية خرطوش، فرد محلي، كمية من المواد المخدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.