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الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمداهمة أمنية في قنا

خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.
أماني عوض 7:16 م, الأحد, 15 أغسطس 21 7:16 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة قنا عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت تردد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه في 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا “سرقة بالإكراه – قتل وسلاح – قتل عمد”، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتي” تبديد” وسبق اتهامه في 9 قضايا “خطف، استعراض قوة، سرقة بالإكراه، ضرب، تبديد” على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.

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وعقب تقنين الإجراءات، وجهت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور، وعُثر بجواره على بندقية آلية، 2 خزينه وعدد من الطلقات من ذات العيار، ودراجته النارية بدون لوحات معدنية.

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واتخذت الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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