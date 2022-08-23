الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خلال مداهمة أمنية في قنا

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال مداهمة أمنية في محافظة قنا.

وأوضحت الداخلية في بيان لها -اليوم- أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق اتهامه في 18 قضية بين سرقة، سرقة بالإكراه، سلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 جنايات (3 سرقات بالإكراه، سلاح) بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.