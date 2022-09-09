الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خلال مداهمة أمنية في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في محافظة القاهرة، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 23 قضية (قتل، شروع في قتل، سلاح، مخدرات، سرقات)، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا قتل عمد، سلاح ومخدرات، بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.