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الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خطير في مداهمة أمنية بقنا

في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.
أماني عوض 2:18 ص, الأحد, 11 يوليو 21 2:18 ص, الأحد, 11 يوليو 21

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كشفت وزارة الداخلية عن مصرع أحد العناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة قنا أثناء القبض عليه وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخائر.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، قد أكدت وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة -مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا- والسابق اتهامه في 6 قضايا بين سرقة بالإكراه، قتل، مقاومة سلطات، ومحكوم عليه فيها بالسجن، السجن المؤبد، الإعدام مختبئاً بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وعلى الفور بادلته القوات بالمثل وسيطرت على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه.

وعُثر بجواره على بندقية آلية، 8 خزائن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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