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الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خطير في تبادل إطلاق النار بالجيزة (صور)

بحوزته سلاح جرينوف.
أماني عوض 1:31 ص, الجمعة, 9 يوليو 21 1:31 ص, الجمعة, 9 يوليو 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الجيزة، وبحوزته أسلحة نارية وكمية من الذخائر.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن تردد أحد العناصر الإجرامية -سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه، مشاجرة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات”، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور في 3 قضايا -مقيم بأسيوط- على إحدى المزارع الكائنة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركه إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومجموعات من قطاع الأمن المركزي، ومداهمة المزرعة المشار إليها ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وبتفتيش المكان عُثر على رشاش جرينوف، 2 بندقية آلية، بندقية، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 نظارة ميدان.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ممارسي أعمال البلطجة وفرض الإتاوات واستعراض القوة بالأسلحة النارية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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