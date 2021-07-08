الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خطير في تبادل إطلاق النار بالجيزة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الجيزة، وبحوزته أسلحة نارية وكمية من الذخائر.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن تردد أحد العناصر الإجرامية -سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه، مشاجرة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات”، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور في 3 قضايا -مقيم بأسيوط- على إحدى المزارع الكائنة بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركه إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومجموعات من قطاع الأمن المركزي، ومداهمة المزرعة المشار إليها ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وبتفتيش المكان عُثر على رشاش جرينوف، 2 بندقية آلية، بندقية، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 نظارة ميدان.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.