الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خطير في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة أسوان ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بعد تحديد موقع المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -سبق إتهامه في 15 قضية بين ضرب، سرقة بالإكراه شروع في سرقة، حريق عمد، مقاومة سلطات، مخدرات، مقيم بقرية سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 5 جنايات “قتل عمد، مخدرات، سرقة”، وعقوبات بالحبس 45 سنة في 8 قضايا أبرزها: سلاح، إستعمال قوة، سرقة، حريق عمد”.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات.

وأسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره على رشاش جرينوف، 500 طلقة من ذات العيار، 2 بندقية آلية، 8 خزائن، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما عثر على 25 كيلو جرام لمخدر البانجو، كيلو جرام لمخدر الحشيش.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.