الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خطير في تبادل إطلاق النار بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في محافظة الشرقية أثناء تبادل إطلاق النيران عقب مشاهدته لقوات الأمن، وعثر بحوزته على بندقية آلية وذخائر.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قد أكدت أن عنصر إجرامي شديد الخطورة -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية- سبق اتهامه في 5 قضايا سلاح وذخيرة، مخدرات، حريق عمد، ومحكوم عليه بالسجن 18 سنة في جنايتي “مخدرات، إستعمال قوة”، يتردد على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، والإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى اقتراب القوات من المنطقة المشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران.

وتمكنت من السيطرة على الموقف مما أسفر عن مصرعه، والعثور بجواره على بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية، كمية من المواد المخدرة “هيروين، حشيش، بانجو”، مبلغ مالي، ميزان حساس، هاتف محمول، سيارة).

واتخذت الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر.