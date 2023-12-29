الداخلية: مصرع عنصر إجرامي خطير خلال مداهمة بؤرة مخدرات في الدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع أحد المتهمين بالاتجار في المخدرات ، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء استهداف أحد أخطر البؤر الإجرامية في محافظة دمياط.

وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستكمالًا لنجاح الأجهزة الأمنية في استهداف أحد أخطر البؤر الإجرامية بمحافظة الدقهلية، تضم 11 عنصرًا من العناصر شديدي الخطورة الإجرامية، تخصص نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء زعيم تلك البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة سبق اتهامه في 11 قضية من بينها: مخدرات، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية، مخدرات وسلاح ناري، سرقة بالإكراه، سرقة دراجة نارية، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة في جناية شروع في قتل، وضبطه وإحضاره في 4 قضايا مخدرات وسلاح ناري وسرقة بالإكراه في محافظة دمياط.

وباستهداف المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة، طبنجة، عدد من الطلقات، 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.