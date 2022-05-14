الداخلية: مصرع عنصر إجرامي أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة في محافظة أسيوط ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة.

كانت جهود البحث الجنائي قد تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية الخطرة -مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، سبق اتهامه في 6 قضايا بين “قتل، سلاح، سرقة، مخدرات” محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية “مخدرات”.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور، أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية، 5 خزن، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدري “الهيروين، الشابو”، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.