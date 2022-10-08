الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط 3 آخرين خلال مداهمة أمنية بسوهاج

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، والقبض على ثلاثة آخرين بمحافظة سوهاج ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهم في 3 جنايات بإجمالي مدة حبس 41 عامًا) بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، واتخاذهم دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر ذلك عن مصرع اثنين منهم، وضبط 3 آخرين.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس “الشابو” وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، 2 بندقية آلية، 4 خزينة، فرد محلي، مبالغ مالية، 2 دراجة نارية، 6 قطع سلاح أبيض، عدد من الطلقات الناية، 2 هاتف محمول، أدوات تعاطي المواد المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.