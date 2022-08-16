الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وإصابة آخر في مداهمة أمنية بالدقهلية وأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وإصابة آخر في محافظتي الدقهلية وأسيوط، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الدقهلية، أسيوط.

وأمكن تحديد مكان عنصر إجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية (محكوم عليه بالسجن 78 سنة في 6 جنايات “سرقة بالإكراه، شروع في قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره بواقعة قتل أحد الأشخاص، وإصابة آخرين عنصر مذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط، بغرض سرقة المركب بالإكراه وذلك بتاريخ 14 الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه، وإصابه آخر كان بصحبته محكوم عليه بالسجن 28 سنة في جنايتي “شروع في قتل، سرقة بالإكراه، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 4 خزائن، كمية من الطلقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية شروع في قتل، بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، واتخاذها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وباستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية، 11 خزينة، كمية كبيرة من الطلقات لذات العيار، كمية من المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.