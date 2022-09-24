الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بسوهاج

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر في محافظة سوهاج، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بالمنطقة المتأخمة لإحدى قرى مركز المراغة في سوهاج، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم لدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخر.

وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، 10خزن، كمية من الطلقات، طبنجة معدلة، فرد محلي، 7 قطع سلاح أبيض، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الأفيون، عدد من الأقراص المخدرة، ميزان حساس، مبلغ مالي، سيارة ربع نقل.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.