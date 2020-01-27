الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بـ«السحر والجمال»

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع عنصرين إجراميين، اليوم الإثنين، خلال تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة بنطاق مديريتي أمن السويس والشرقية، بعد استهداف بؤرتين إجراميتين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه في إطار مواصلة جهود أجهزتها فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة، التى تتخذ من منطقة السحر والجمال، مكاناً لترويج المواد المخدرة.



أضافت في البيان، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت تواجد عنصرين إجراميين بمنطقة الظهير الصحراوى، بالكيلو 28 بطريق (القطامية- العين السخنة) بدائرة قسم شرطة عتاقة، بنطاق مديرية أمن السويس، واتخاذهم من تلك المنطقة مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجهت حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهدافهما.

وعقب وصول القوات واستشعار العنصران إقترابهم أثناء مداهمة المنطقة، بادر العنصران بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التى بادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة عنصر إجرامى شديد الخطورة، والعثور بجواره علىبندقية آلية وخزينتين بداخلهما عدد 37 طلقة، 500 جرام من مخدر الهيروين، 4 ميزان حساس، دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، خاصين بالعنصر المذكور.

وقام العنصر الآخر بالفرار ، وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الهارب، وجارى تكثيف الجهود لضبطه.

وفى سياق متصل، تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من عامل بمحطة تموين سيارات كائنة بدائرة القسم، بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل “بدون لوحات معدنية” بسرقة مبلغ 30 ألف جنيه من داخل المحطة، وكذا هاتفه المحمول كرهاً عنه وهروبهم.

وتبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من أمينى شرطة من قوة وحدة مباحث المركز، أنه أثناء مرورهما بذات تاريخ واقعة سرقة محطة البنزين، شاهدا 3 عناصر إجرامية لإثنين منهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح نارى بندقية آلية، وقيامه عقب مشاهدته لأمينى الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهما مما أدى لإصابة أحدهما بطلق نارى، وهروبهم.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام المذكورين بارتكاب واقعة سرقة محطة تموين السيارات، وتم تحديد مكان اختباء أحدهم بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية.

وباستهداف المزرعة المشار إليها بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.



وعقب الوصول إلى المزرعة وإستشعار العنصر المذكور باقتراب القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها التى بادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين و15 طلقة من ذات العيار.



وأكدت التحريات إختباء العنصرين الآخرين بنطاق مديريتى أمن الشرقية والقاهرة، وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما “بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار”.



وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعتين المشار إليهما بالإشتراك مع العنصر الأول الذى لقى مصرعه.



وأشار البيان إلى أن المذكورين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة، سرقة بالإكراه.



واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.