الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة الجيزة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة -مطلوب ضبطه وإحضاره بقضية شروع في قتل وسبق اتهامه في 7 قضايا أبرزها: مخدرات، سلاح، بلطجة، قتل”، والمتهم في واقعة إصابة فرد شرطة بالقليوبية بتاريخ 25 ابريل الجاري، بطلقات نارية حال مطاردته في محاولة للقبض عليه تنفيذًا للحكم الصادر ضده في جناية مخدرات بالسجن 6 سنوات- طرف أحد أصدقائه عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وسبق اتهامه في 8 قضايا ما بين مخدرات، سلاح، ضرب بشقة سكنية “مُستأجرة”، بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما لدى استشعارهما بالقوات بادرا وأخر بإطلاق الأعيرة النارية تجاها، وأضرموا النيران بالشقة المشار إليها في محاولة للهرب، وأسفر التعامل عن مصرع العنصرين المشار إليهما، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وأثناء التعامل حاول العنصر الإجرامى الثالث الهرب عن طريق القفز من شرفة الشقة المشار إليها، مما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أنه عاطل سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين سلاح، مخدرات، سرقة، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في عدة قضايا، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.