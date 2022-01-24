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الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق مع الشرطة بأسيوط

هاربان من أحكام قضائية.
أماني عوض 12:24 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22 12:24 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع عنصريين إجراميين هاربين من أحكام قضائية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص بمحافظة أسيوط.

وأوضحت الداخلية، أن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بحملة أمنية، استهدفت عنصرين إجراميين مطلوب التنفيذ عليهما في عدة قضايا جنائية “سرقة بالإكراه، سلاح، قتل” والصادر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد -مقيمان بدائرة مركز أسيوط.

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وأضافت أنه عقب استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران.

وأسفر ذلك عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 8 خزن، عدد من الطلقات من ذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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