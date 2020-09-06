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الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار بالشرقية

من تجار المخدرات.
أماني عوض 2:10 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20 2:10 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة من تجار المخدرات، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التي تقوم بالإتجار بالمواد المخدرة.

وتابع البيان: واستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت عن إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال عقب القضاء على العناصر التي كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة ووادى أم قمر وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة، وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن.

وأوضح البيان أن المتابعة الأمنية رصدت تواجد عنصرين شديدي الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوى) بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حال شروعهما فى استقلال إحدى السيارات يستخدمانها فى نشاطهما الآثم.

ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف، وفقًا لبيان الداخلية.

وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بجوارهما على 3 بنادق آلية، 3 خزن بداخلها 40 طلقة، طبنجة مطموسة الأرقام، 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام، 3 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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