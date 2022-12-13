الداخلية: مصرع زعيم عصابة خطيرة في تجارة المخدرات خلال مداهمة أمنية بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، يتزعم تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية ، وضبط معاونيه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد حددت مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه في 12 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين “مخدرات، شروع في قتل”، يتزعم تشكيلاً عصابياً مكون من زوجته وشخصين -أحدهما شقيق الزوجة- تخصص بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، مُتخذين من منزل ملحق به مزرعة ماشية كائنة بنطاق محافظة الدقهلية مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرع العنصر الإجرامي شديد الخطورة وإصابة زوجته بطلق ناري، وأمكم ضبط المتهمين الآخرين.

وعُثر بحوزتهم على 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون، بندقية آلية، 3 خزائن، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالي، 3 قطع أسلحة بيضاء، أدوات تغليف وتقطيع، 4 هواتف محمولة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.