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الداخلية: مصرع زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام في تبادل إطلاق نار (صور)

إصابة أحد معاونيه وضبط باقي عناصر التشكيل.
أماني عوض 3:55 م, الأحد, 10 مايو 20 3:55 م, الأحد, 10 مايو 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن مصرع زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام، بمركز البداري بمحافظة أسيوط، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، كما أصيب أحد معاونيه، وضبط باقي عناصر التشكيل، وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر، وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط، أكدت أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -مُقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط- والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إتجار في الأسلحة النارية والذخائر”، ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً في قضية قتل عمد، بتزعم تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

وأضافت أن التشكيل العصابي ضم 7 عناصر إجرامية، من بينهم اثنين مطلوب التنفيذ عليهما في 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما، مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريات، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائى بمديريتي أمن أسيوط، سوهاج، مدعومين بمجموعات قتالية.

وأوضحت أنه لدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران.

وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة، ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وإصابة أحد أفراد التشكيل بطلق ناري بالساق اليسرى، ونقل للمستشفى تحت الحراسة اللازمة.

وعُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 11 خزينة، كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار، فرد رصاص.

وضبطت ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامي المذكور، وعُثر بداخلها على أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة، من بينها منزلين خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى المذكور.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لمكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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