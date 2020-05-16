الداخلية: مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار بالإسماعيلية (صور)

أعلنت وزارة الداخلية – مساء اليوم السبت- عن مصرع عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بجوارهما 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وأسلحة نارية وذخائر.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت أن عنصرين شديدي الخطورة، وهما: عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جناية من بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا، مُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأحد أعوانه -مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية- يتاجران في المواد المخدرة “هيروين”، مُتخذان من منطقة طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال العديد من الأكمنة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأضافت أنهما عند اقترابهما مُستقلاً كلاً منهما دراجة نارية، ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة، وتم إسكات مصدر النيران، وفقًا لبيان الداخلية.

وتبين مصرعها، وعُثر بجوار جثتيهما على 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، رشاش متعدد، بندقية آلية، طبنجة، 295 طلقة مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، 3 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة.