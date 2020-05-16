لايف

الداخلية: مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار بالإسماعيلية (صور)

ضبط بجوارهما 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وأسلحة نارية وذخائر.
أماني عوض 10:32 م, السبت, 16 مايو 20 10:32 م, السبت, 16 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الداخلية – مساء اليوم السبت- عن مصرع عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بجوارهما 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وأسلحة نارية وذخائر.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت أن عنصرين شديدي الخطورة، وهما: عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جناية من بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا، مُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأحد أعوانه -مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية- يتاجران في المواد المخدرة “هيروين”، مُتخذان من منطقة طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال العديد من الأكمنة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأضافت أنهما عند اقترابهما مُستقلاً كلاً منهما دراجة نارية، ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة، وتم إسكات مصدر النيران، وفقًا لبيان الداخلية.

وتبين مصرعها، وعُثر بجوار جثتيهما على 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، رشاش متعدد، بندقية آلية، طبنجة، 295 طلقة مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، 3 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

قضايا فساد مالي بقيمة 656 مليون جنيه.. حصاد الداخلية خلال أسبوع (فيديو)

أماني عوض 7:30 م, السبت, 16 مايو 20

اختلاس واختراق حسابات وتجارة عملة.. تفاصيل 6 قضايا كشفتها الأموال العامة

أماني عوض 9:27 م, الجمعة, 15 مايو 20

الداخلية تضبط 5949 شخصًا اخترقوا حظر التحرك بالمحافظات أمس

أماني عوض 7:50 م, الجمعة, 15 مايو 20

قبل العيد.. حرق 4 قراريط بانجو و250 شجيرة قنب ومداهمة مصنع إستروكس

أماني عوض 5:35 م, الجمعة, 15 مايو 20

الداخلية: ضبط 6225 شخصًا جدد لاختراقهم حظر التحرك بالمحافظات

أماني عوض 8:35 م, الخميس, 14 مايو 20

الأمن يمنع فطارًا جماعيًا على كورنيش المنصورة.. ويسحب تراخيص 21 سيارة

أماني عوض 3:57 ص, الخميس, 14 مايو 20