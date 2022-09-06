الداخلية: مصرع اثنين من العناصر الإجرامية المتورطة في استشهاد ضابطي شرطة

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة الأقصر، من المتورطين في واقعة استشهاد ضابطي شرطة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلي والمتورطين بواقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة، أثناء استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة في محافظة الأقصر، مما أدى إلى استشهاد ضابطي شرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد باقي عناصر البؤرة الإجرامية، 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم في العديد من القضايا “سرقة، سلاح، مخدرات” بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.

وباستهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين.

وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، 4 خزن، عدد من الطلقات، كمية من المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.