الداخلية: مساعدة مسنة على صرف معاشها لعدم قدرتها على الحركة

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة استجابت لالتماس مواطنة مسنة غير قادرة على الحركة، لمساعدتها في صرف المعاش الخاص بها، ونقلها لأحد مكاتب البريد.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مواطنة “مسنة ” -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة-التمست خلاله مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد، الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة.

وعلى الفور تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المواطنة المذكورة، واصطحابها إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدتها في صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.