الداخلية: مد موعد تقديم كلية الشرطة لخريجي الجامعات أسبوع

قررت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية (لمدة أسبوع)، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022، بدلًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022.

كما تقرر السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة) بالحصول على المؤهل الجامعي، وذلك لحين استخراج أصل شهادة التخرج، مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد “الهيئة” إلا عقب تقديم أصل الشهادة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل، والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي (2022/ 2023م).