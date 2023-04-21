الداخلية: مد مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع المخفضة شهرين

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتبارًا من نهاية شهر رمضان، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

ونسقت الداخلية مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية “سرادقات” بالقاهرة والجيزة.

كما نسقت مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بإجمالي 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة “أمان” التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.