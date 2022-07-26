الداخلية: مد فعاليات المرحلة الـ22 من «كلنا واحد» حتى نهاية أغسطس (فيديو)

قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة “كلنا واحد”، حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وحرصت الوزارة على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية، للانضمام والمشاركة فى المبادرة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة في الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتتوفر المبادرة من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

تعد مبادرة “كلنا واحد” واحدةً من أكبر المبادرات المجتعية التى أطلقتها وزارة الداخلية، في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.