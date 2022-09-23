الداخلية: مد المرحلة الـ23 من «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية حتى نهاية أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية، زي دراسي، أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ونسقت الداخلية مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 814 منفذًا، 6 معارض رئيسية، 17 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة بالمبادرة.

ونسقت مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة، منافذ ثابتة، معارض، تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.