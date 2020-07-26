الداخلية: مجند يعيد مبلغًا ماليًا لمواطن فقده بأحد منافذ بورسعيد

اتخذت الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي وتوصيله له.

أعاد مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد، بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مبلغ 5 آلاف جنية لمالكها، حسبما أفصحت وزارة الداخلية.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، إن المجند أعاد المبلغ عقب العثور عليه بأحد المنافذ.

وأضافت أنه تبلغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء، بأنه أثناء ملاحظة أحد المجندين الحالة الأمنية عثر على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي وتوصيله له.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل لمالك المبلغ المالي، وباستدعائه وتسليمه المبلغ المشار إليه.

وأكدت الداخلية، أنه وجه الشكر لهم والإعراب عن تقديره واعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة التي يبذلها رجال الشرطة على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.

يذكر أن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، أسفرت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبطت بمجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، أقمشة، بلغ إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 180 ألف جنيه.

وبمجال الأمن العام ضبطت 17 قضية، أبرزها: مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات المسطح المائي.

وفي مجال المخالفات المرورية، ضبطت 818 مخالفة متنوعة، ونفذت 111 حكمًا قضائيًا.