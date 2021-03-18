الداخلية: مأمورية لمساعدة مسن من ذوي الإعاقة على صرف معاشه

أوفدت مأمورية تابعة لقسم الشرطة محل سكنه، واصطحبت المُبلغ إلى مكتب البريد لصرف المعاش الخاص به “تكافل و كرامة”.

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن توجيه مأمورية لتقديم مساعدة لأحد المواطنين “مُسن” ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، لصرف معاشه.

وقال بيان الداخلية إنه ورد بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن مُسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة “كفيف” -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر- بأنه لا يستطيع الحركة ويرغب في الذهاب لمكتب البريد وصرف المعاش الخاص به.

وعلى الفور أوفدت مأمورية تابعة لقسم الشرطة محل سكنه، واصطحبت المُبلغ إلى مكتب البريد لصرف المعاش الخاص به “تكافل و كرامة”.

ووجه المُبلغ الشكر لرجال وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وانتقالهم والتعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.