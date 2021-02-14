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الداخلية: مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لمريضة محتجرة بالمستشفى

وأعلنت عن تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إدارة الجوازات.
أماني عوض 3:02 م, الأحد, 14 فبراير 21 3:02 م, الأحد, 14 فبراير 21

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استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لالتماس أحد المواطنين لمساعدة نجلته محجوزة في إحدى المستشفيات، في تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها لاستكمال إجراءات علاجها بالمستشفى.

وأوضحت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، أن أجهزتها أوفدت على الفور مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمقر المستشفى المحتجزة بها، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي وتسليمها لها بالمجان.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

على جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

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واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها.

واتخذت الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين أثناء ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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