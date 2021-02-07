الداخلية: مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لحالات إنسانية وكبار السن (صور)

قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأحوال المدنية استجاب لالتماس 25 حالة إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، مع تقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وأوضحت الداخلية أن القطاع أوفد مأموريات خارجية تابعة له في محال إقامتهم والمستشفيات، من أجل عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.