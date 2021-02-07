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الداخلية: مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لحالات إنسانية وكبار السن (صور)

عددهم 25 حالة.
أماني عوض 3:07 م, الأحد, 7 فبراير 21 3:07 م, الأحد, 7 فبراير 21

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قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأحوال المدنية استجاب لالتماس 25 حالة إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، مع تقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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وأوضحت الداخلية أن القطاع أوفد مأموريات خارجية تابعة له في محال إقامتهم والمستشفيات، من أجل عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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