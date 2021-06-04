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الداخلية: مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لمواطنين بالمستشفيات بـ3 محافظات (صور)

ومساعدات لكبار السن.
أماني عوض 3:40 م, الجمعة, 4 يونيو 21 3:40 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، بمحال إقامتهم وبالمستشفيات في محافظات المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة، نظرًا لظروفهم الصحية.

وأجرى قطاع الأحوال المدنية الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعىي لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

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وأرسل القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق المرأة مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي عدد من قرى محافظة المنوفية، وأنها الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

واستقبل قطاع الأحوال المدنية الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر فرع القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

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يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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