الداخلية للأمهات: «كل سنة وإنتي طيبة ومصرنا في خير وأمان» (إنفوجراف)

أعدت وزارة الداخلية إنفرجراف إهداءً منها للأمهات بمناسبة احتفالات “عيد الأم” ونشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، اليوم الإثنين.

وتضمن الإنفوجراف رسالة من وزارة الداخلية في عيد الأم حملت عبارة: “لكل أم مصرية كل سنة وانتي طيبة ومصرنا في خير وأمن وأمان”.

كانت وزارة الداخلية قد نظمت عدة احتفالات في مديريات الأمن بالمحافظات بتلك المناسبة، ووزعت هدايا عينية على الأمهات.

وأوفدت زيارات من الضباط والضابطات إلى دور رعاية المسنات لتوفير احتياجاتهن.

كما نظمت احتفالية في منطقة سجون طرة تضمنت فقرات غنائية وتوزيع هدايا على السجينات.

وأكدت الوزارة على تقديرها لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتي ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات، وفي ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة.