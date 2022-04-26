الداخلية: لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة



رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

وأكدت الوزارة أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.