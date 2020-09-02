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الداخلية: لا صحة لمحاولة هروب مستريح استولى على ملايين أثناء ضبطه

في بيان عن مركز الإعلام الأمني.
أماني عوض 6:08 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 6:08 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- ما تناوله أحد برامج “توك شو”، وتداول على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “ضبط مستريح جديد بعد الاستيلاء على ملايين الجنيهات ومحاولة الهرب بطنطا”.

وأوضح في بيان صادر عن الداخلية، أنه من الفحص تبين أنه أثناء سير اثنين من مندوبي المبيعات يستقلان إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، شاهدا مندوب مبيعات آخر مستقلاً سيارة أخرى فحاولا إيقافه، وذلك لوجود خلافات تجارية بين الطرفين على مبلغ مالي، وأثناء ذلك اصطدمت السيارتين ببعضهما ونتج حدوث تلفيات بهما دون وقوع ثمة إصابات.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، عدم صحة ما تم تداوله بالخبر جملةً وتفصيلاً.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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