الداخلية: كشف 51 جريمة و698 قضية مخدرات في أسبوع

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن غموض 51 حادث قتل وحريق عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، وضبط فيها 77 متهمًا، إضافة إلى 13 تشكيلًا عصابيًا ضموا 43 آخرين، ارتكبوا 47 جريمة سرقة، خلال الأسبوع الماضي، و698 قضية إتجار بالمخدرات.

الداخلية: ضبط 115 قضية أحداث

وأوضحت وزارة الداخلية ، في تقرير صادر عنها -اليوم السبت- أن قطاع الأمن العام ضبط 115 قضية أحداث، وتمكن من إعادة 7 سيارات مسروقة، وذلك ضمن مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة.

شنت الحملات بالتنسيق بين الأمن العام، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع الأمن المركزي.

أسلحة ومخدرات

وضبطت الحملات 333 قطعة سلاح ناري غير مرخص، عبارة عن 20 بندقية آلية، 60 بندقية مششخنة، غير مششخنة، 35 طبنجة، 218 فرد محلى الصنع، 1429 طلقة مختلفة الأعيرة، 1354 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت 344491 حكمًا قضائيًا، منها: 1116 جناية، 125224 حبس، 169840 غرامة، 48311 مخالفة.

وعن الإتجار بالمخدرات، ضبطت 698 قضية بإجمالي 754 متهمًا، وعثر بحوزتهم على 70,491 كيلو جرام حشيش، 1165,42 كيلو جرام بانجو، 597 جرام أفيون، 6,466 كيلو جرام هيروين، 11,681 كيلو جرام إستروكس، 144717 قرص مخدر.

البؤر الإجرامية

واستهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بمحافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 56 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على 6 قطع سلاح ناري، عبارة عن 6 فرد محلي، 9 طلقات نارية، 13 قضية مخدرات بمضبوطات: 450 جرام بانجـو، 450 حشيـش، 155 جـرام هيرويـن.

ونفذت 3770 حكمًا قضائيًا، وضبط 519 قضية أخرى متنوعة، وتحررت محاضر بكل واقعة، مع عرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.