الداخلية: كشف 272 جريمة وتنفيذ 474 حكم إعدام ومؤبد خلال فبراير (جراف)

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن غموض 272 جريمة خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، بإجمالي 475 متهمًا، خلال شهر فبراير الماضي، ونفذت 474 حكم إعدام ومؤبد.

ضبط العناصر الإجرامية

وأسفرت جهود الداخلية، عن ضبط 112 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، سوهاج.

وبلغ إجمالي المضبوطات 72 قطعة سلاح ناري (23 بندقية آلية، 23 بندقية خرطوش، 2 بندقية رصاص، 6 مسدس، 18 فرد محلي)، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقالت الداخلية إن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: “قتل، شروع في قتل- مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، سرقة، ضرب أفضى إلى موت، بلطجة”.

وبمجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، ضبط 4946 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4205 متهمين.

وأبرزهم الآتي: 2 جرينوف، 377 بندقية آلية، 742 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 306 مسدسات، 3519 فرد محلي، 9866 طلقة مختلفة الأعيرة، 470 خزينة متنوعة، 6530 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بداخلها 4 بنادق “مششخنة وغير مششخنة”، 3 فرد محلي، 3 مسدسات، 101 طلقة مختلفة الأعيرة، أدوات التصنيع.

وضبطت 70 تشكيلًا عصابيًا ضموا 205 متهمين ارتكبوا 364 حادثة، و768 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، 10 بنادق “غير مششخنة”، 6 مسدس، 207 فرد محلي، 547 طلقة مختلفة الأعيرة، 497 سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

وعلى صعيد تنفيذ الأحكام، نفذت 2285573 حكمًا قضائيًا خلال فبراير، شملت 9798 حكم جناية من بينها (12 حكم بالإعدام، 462 حكم بالسجن المؤبد).

ونفذت 680800 حكم جزئي، 136822 حكم مستأنف، 1127078 حكم غرامة، 331075 حكم مخالفة.

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبطت 7136 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 7671 متهمًا، وبحوزتهم كميات من البانجو وزنت 823,771 كيلو جرام، و64 شجيرة.

وعثر على كميات من نبات الحشيش المخدر وزنت 613,627 كيلو جرام، الهيروين 168,122 كيلو جرام، الأفيون 5,091 كيلو جرام، الأستروكس 85,135 كيلو جرام.



وكميات من مخدر الفودو وزنت 24,763 كيلو جرام، شابو 49,726 كيلو جرام، مخدر البودر وزنت 33,859 كيلو جرام، الهيدرو 12,888 كيلو جرام، الآيس 1,662 كيلو جرام، الكيتامين 1,114 كيلو جرام، 205779 قرص مخدر.

الداخلية تشن حملات على بؤر الإجرام

ونجحت أجهزة الداخلية في إعادة 68 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبطت 430 قضية أحداث، خلال فبراير الماضي.

وعلى جانب آخر، استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة “السحر والجمال” بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 2848 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على 109 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 45 قطعة سلاح أبيض، 134 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما نفذت 25130 حكمًا قضائيًا متنوع، وضبط تشكيل عصابي، 2566 قضية متنوعة، وفحصت 9961 عنصرًا إجراميًا.

أعداد المتهمين في القضايا خلال فبراير

ويوضح الجراف التفاعلي أعداد المتهمين المضبوطين في القضايا الجنائية وتجارة المخدرات والتشكيلات العصابية، ضمن جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال فبراير الماضي: