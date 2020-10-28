اقتصاد وأسواق

الداخلية: كشف واقعة تهرب جمركي لمصنع ملابس بـ 1.488 مليار جنيه (صور)

استوردت 213 رسالة مشمولها مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات، على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل المفرج عنها بسجل صناعي مصطنع وغير حقيقي منسوب صدوره إلى إحدى الجهات.
أماني عوض 5:16 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20 5:16 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن نجاح أجهزتها، في ضبط واقعة تهرب من الجمارك لإحدى مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات، بإجمالي غرامات ورسوم مستحقة بلغت مليار و488 مليون جنيه.

المصنع استورد 213 رسالة مستلزمات إنتاج بسجل صناعي مزور

وأوضح بيان صادر من الداخلية، أن معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أكدت أن مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات، كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته إحدى السيدات استوردت 213 رسالة مشمولها مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات، على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل المفرج عنها بسجل صناعي مصطنع وغير حقيقي منسوب صدوره إلى إحدى الجهات.

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وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وتقدم صاحب الشأن لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع (مزورة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشكلت لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية.

وأسفرت أعمال اللجنة عن استيراد المصنع المشار إليه 213 رسالة مفرج عنها نهائيًا، برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب شهادة السجل الصناعي (المزورة)، بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية.

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وقدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة، بإجمالي مبلغ مليار و488 مليونًا و385 ألفًا و84 جنيهًا.

الداخلية: نواصل ضبط جرائم التزوير للتخلص من الاشتراطات الاستيرادية

جاء ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استخدام محررات مزورة بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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