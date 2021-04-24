الداخلية: كشف غموض 62 جريمة وضبط 366 مجرمًا شديد الخطورة في أسبوع (فيديو)

أسفرت جهود قطاع الأمن بوزارة الداخلية عن كشف غموض 62 حادث متنوع أبرزهم قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 104 متهمين، والقبض على 6 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهمًا، ارتكبوا 22 جريمة سرقة، 75 قضية أحداث.

وأوضحت نشرة الداخلية الأسبوعية، الصادرة -اليوم السبت- أن الجهود أسفرت عن مصرع عنصر وضبط 366 عنصر إجرامي شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن: الجيزة، أسيوط، السويس، الدقهلية، الشرقية، الغربية، سوهاج، المنوفية، كفر الشيخ، الأقصر، المنيا، دمياط، القليوبية، البحيرة، الفيوم، الإسماعيلية، بني سويف، أسوان.

وأكدت أنه عثر بحوزتهم على 158 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة.

ولفتت إلى أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه، لتنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وبمجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 607 قطع سلاح ناري، أبرزها: رشاش، 53 بندقية آلية، 76 بندقية غير مششخنة، 21 مسدس، 456 فرد محلي، 2309 طلقات مختلفة الأعيرة، 90 خزينة، 1164 قطعة سلاح أبيض.

وبمجال الأحكام القضائية، نفذت 410910 أحكام، ضمت: 1587 جناية، 149535 حبس، 200310 غرامة، 59478 مخالفة.

وضبطت 974 قضية إتجار في المخدرات بإجمالي 1069 متهمًا، وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وزنت 127,235 كيلو جرام، البانجو المخدر 87,61 كيلو جرام، الهيروين 24,840 كيلو جرام، الأفيون 874 جرام، الأستروكس 16,549 كيلو جرام، الفودو 220 جرام، 64089 قرص مخدر مختلف الأنواع.

واستهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط، بورسعيد، الدقهلية”، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 562 متهمًا، وبحوزتهم 22 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 18 قطعة سلاح أبيض.

وضبط 27 قضية إتجار بالمواد المخدرة، 711 قضية متنوعة، وتشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا حادث سرقة، ونفذت 5116 حكمًا قضائيًا.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، فيديو يوضح نتائج جهود أجهزتها خلال الأسبوع الماضي: