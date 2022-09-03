الداخلية: كشف غموض 346 جريمة قتل وسرقة خلال شهر أغسطس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن غموض 346 جريمة خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، خلال شهر أغسطس الماضي، بإجمالي 549 متهمًا في تلك القضايا، مع ضبط 590 قضية أحداث وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وذلك ضمن جهود قطاع الأمن العام.

الداخلية: مصرع 8 عناصر إجرامية

وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أنها تمكنت من ضبط كميات من المخدرات قيمتها 109 ملايين جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وكشفت الداخلية عن 3 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا قرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2032 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة، أسيوط، الدقهلية، الغربية، المنيا، السويس، كفر الشيخ، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، دمياط، بورسعيد، المنوفية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، الإسماعيلية، مطروح، أسوان، الوادي الجديد، البحيرة، بني سويف، الفيوم) بإجمالي مضبوطات 987 قطعة سلاح ناري، أبرزها: (جرينوف، 33 مسدسًا، 155 بندقية آلية، 129 بندقية خرطوش، 669 فرد محلي)، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح، قتل، مخدرات، سرقة) -وفقًا للداخلية.

ضبط الأسلحة والعصابات

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت 4598 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3869 متهمًا، أبرزهم: 2 جرينوف، 2 رشاش، 389 بندقية آلية، 8 بنادق “مششخنة وغير مششخنة”، 219 مسدسًا، 3432 فرد محلي، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 535 خزينة، وكذا ضبط 7056 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت 26 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 100 متهم، ارتكبوا 92 حادثًا، و448 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، 10 بنادق “غير مششخنة”، 4 مسدسات، 156 فرد محلي، 241 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الداخلية 2331994 حكمًا قضائيًا متنوع، على النحو التالي: 8907 جنايات، 718991 حبس جزئي، 124414 مستأنف، 1156758 غرامة، 322924 مخالفة.

استهداف البؤر الإجرامية

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبطت 5941 قضية، ضمت كمية من مخدر البانجو وزنت 1233,717 كيلو جرام، الحشيش 837,356 كيلو جرام، الهيروين 164,941 كيلو جرام، القات 45,600 كيلو جرام، الأستروكس 39,527 كيلو جرام، الآيس “الشابو” 25,621 كيلو جرام، الفودو 8,45 كيلو جرام، الكوكايين 1,700 كيلو جرام، الأفيون 1,295 كيلو جرام، 91,914 ألف قرص مؤثر، 37,298 ألف قرص لعقار الترامادول، 19,714 ألف قرص كبتاجون.

وواصلت أجهزة الأمن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة، بمحافظات (الدقهلية – دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 305 متهمين، وبحوزتهم 257 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 241 قطعة سلاح أبيض.

وضبطت 245 قضية مواد مخدرة، 2190 قضية متنوعة، 6 تشكيلات عصابية، ضمت 24 متهمًا، ارتكبوا 6 حوادث، فحص 9104 عناصر إجرامية، ونفذت 23022 حكمًا قضائيًا.