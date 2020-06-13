الداخلية: كشف غموض 24 جريمة وضبط 1258 تاجر مخدرات بأسبوع

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، غموض 24 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 38 متهمًا، وتمكن من استعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها، و262 قضية أحداث.

وأوضحت وزارة الداخلية، في نشرتها الأسبوعية -اليوم السبت- أنها ضبطت 1139 قضية إتجار بالمخدرات، ضبط خلالها 1258 متهمًا.

وعثر بحوزة المتهمين على كميات من مخدر الحشيش بوزن 135,149 كيلو جرام، نبات البانجو 169,640 كيلو جرام، الأفيون 665 جرام، الهيروين 20,153 كيلو جرام، الأستروكس 18,951 كيلو جرام، الفودو 1,559 كيلو جرام، و425242 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وبمجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبطت 24 عصابة ضموا 65 متهمًا، ارتكبوا 161 حادث سرقة متنوع.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 506863 حكمًا قضائيًا، أبرزها: 2218 جناية، 173718 حبس، 257247 غرامة، 73680 مخالفة.

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 1277 قطعة سلاح ناري، أبرزها: رشاش، جرينوف، 118 بندقية آلية، 219 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 76 مسدس، 862 فرد محلي الصنع، 3018 طلقة مختلفة الأعيرة، 1441 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الداخلية من تأمين 1751 قرار إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 23 مديرية أمن.

وعن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 111 متهمًا.