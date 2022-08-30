الداخلية: قوافل إنسانية وطبية لرعاية أهالي البحيرة والإسماعيلية (صور)

واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي البحيرة والإسماعيلية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، مع توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

جاء استمرارًا لتفعيل مبادرة “كلنا واحد.. معك في كل مكان”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وزارت القوافل عددًا من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف بأحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.