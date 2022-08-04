الداخلية: قبول دفعة من الدارسين بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقدم للإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم، والشهادة الثانوية الأزهرية علمي، للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث بحد أدنى 60% على ألا يقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%.

وأنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر، وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً بمجالي (التمريض والطوارئ – الرعاية العاجلة)، وذلك في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية.

ومدة الدراسة بالمعاهد سنتين يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، ويعين بدرجة معاون أمن ثالث، يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

ويقضي الطالب ثلاثة أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة، وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي.

ويسحب كراسات الإلتحاق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 حتى الخميس الموافق 8/9/2022، وذلك بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر طنطا، الإسكندرية، أسيوط.

وتستلم الكراسات عقب إستيفائها إعتبارًا من الثلاثاء الموافق 9/8/2022، حتى الأحد الموافق 11/9/2022، بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

ويمكن مراجعة شروط الالتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك استكمالاً للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية، والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.