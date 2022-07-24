الداخلية: قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة.. والتقديم 1 أغسطس

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية -اليوم الأحد- على قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2022- 2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، بنسبة قبول 65%.

وأعلن عن ذلك اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، داخل أكاديمية الشرطة.

وقال مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، إنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65%؜ بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، على أن يبدأ التقديم من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي.

وأضاف أنه من 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول.