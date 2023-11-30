الداخلية: قافلة إنسانية للسيدات المعيلات في الأسمرات بالقاهرة (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. معك في كل مكان”، بمناسبة حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، قوافل إنسانية، استهدفت منطقة حي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

ووزعت عددًا من المساعدات العينية عبوات المواد الغذائية، بطاطين، على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، وفقًا لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف بأحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.