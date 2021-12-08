الداخلية: قافلة إنسانية لتوزيع مساعدات وبطاطين على الجمعيات ودور الرعاية (صور)

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية ، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

نظمت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع كميات من البطاطين على جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر بالقاهرة، جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، قرية الأطفال الأيتام، دار ضيافة الكفيفات الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكدت الداخلية على استمرار جهودها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.