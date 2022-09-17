الداخلية في أسبوع.. كشف لغز 78 جريمة وتنفيذ 585 ألف حكم قضائي (فيديو)

كشفت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن غموض 78 جريمة قتل وحريق عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، ضبط مرتكبيها بإجمالي 107 متهمين، وذلك ضمن جهود حملاتها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي، وضبطت 12 تشكيلًا عصابيًا ضموا 41 متهمًا، اعترفوا بارتكاب 63 حادث سرقة متنوع، وحررت 62 قضية أحداث، كما تمكنت من استعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها.

الداخلية: نجحنا في تحقيق رسالة الأمن

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية -حسبما كشفت نشرة وزارة الداخلية الشهرية- عن مصرع عنصر وضبط 593 آخرين، بنطاق مديريات أمن: أسيوط، الجيزة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، القليوبية، المنيا، السويس، الشرقية، قنا، المنوفية، الإسكندرية، بورسعيد، سوهاج، الأقصر، دمياط، أسوان، الوادي الجديد، مطروح البحر الأحمر، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، وبحوزتهم 361 قطعة سلاح ناري، عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، جدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: (سرقة، سلاح، مخدرات، قتل).

وقالت وزارة الداخلية، إنه بهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 1282 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 127 بندقية آلية، 158 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 68 مسدسًا، 929 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 170 خزينة.

وكشفت ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط بداخلهما 11 فرد محلي، 12 بندقية ضغط هواء، 3 مسدسات صوت، 5 مسدسات، 2 بندقية غير مششخنة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، أدوات وأجزاء التصنيع، ضبط 1670 قطعة سلاح أبيض.

وبمجال الأحكام نفذت 585295 حكمًا قضائيًا، وذلك على النحو التالي: (2365 جناية، 204134 حبس، 298343 غرامة، 80453 مخالفة).

تجارة المخدرات

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط 1854 قضية إتجار في المخدرات، ضبطت خلالها كميات قيمتها 53 مليون جنيه، بكميات من مخدر البانجو وزنت 1281,937 كيلو جرام، الحشيش 498,263 كيلو جرام، الهيروين 47,134 كيلو جرام، الإستروكس 13,298 كيلو جرام، الآيس “الشابو” 8,37 كيلو جرام، الأفيون 916 جرام، مخدر (إم دى إم إيه) وزنت 205 جرام.

وضبطت كميات من بذور القنب المخدر (بانجو) وزنت 192 جرام، الكوكايين 80 جرام، الفودو 20 جرام، 48047 قرص ترامادول مخدر، 17478 قرص مؤثر مخدر، 213 قرص كبتاجون مخدر.

وكشفت قضية غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

البؤر الإجرامية

وواصل رجال الأمن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط، بورسعيد، الدقهلية”، السحر والجمال بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أسفرت عن ضبط 90 متهمًا، وبحوزتهم 50 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 48 قطعة سلاح أبيض، 69 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و607 قضية متنوعة، ونفذت 7854 حكمًا قضائيًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يوضح أبرز جهودها: