الداخلية: فحص 1423 بلاغًا لجرائم التشهير والإبتزاز الإلكتروني

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديريات الأمن جهودها لضبط مرتكبي جرائم التشهير والإبتزاز الإلكتروني خلال الآونة الأخيرة.

وأسفرت الجهود من خلال إستخدام التقنيات الأمنية الحديثة عن فحص 1423 بلاغًا، وعقب تقنين الإجراءات وتحديد المشكو في حقهم في 938 بلاغًا من البلاغات التي تم فحصها وجارى إستكمال فحص الباقين.

يأتي ذلك لي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.